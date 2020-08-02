В России сегодня проходят мероприятия по случаю 90-летия со дня образования ВДВ

В России сегодня проходят мероприятия по случаю 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск. Традиционный формат праздника претерпел изменения, но сотни бывших и нынешних сослуживцев по «крылатой пехоте» все-таки пришли в Центральный парк культуры и отдыха.

Несмотря на то, что праздничной программы в парке из-за санитарных ограничений сегодня предусмотрено не было, проходящие гуляния были без преувеличения массовыми. О санитарном дистанцировании речи не шло, маски были лишь у единиц из сотен бывших и действующих десантников, собравшихся в парке и близ фонтанов. Многие приходили семьями – хорошая погода, оголенные плечи с татуировками, тельняшки, форменные береты, флаги с надписями: «Никто кроме нас», указанием подразделений, в которых шла служба, портретами Генерала Маргелова и словами «Войска дяди Васи».

Полиции было немного, хотя к разным сценариям развития гуляний власти подготовились – на одной из отдаленных аллей стояло около десятка автобусов с сотрудниками полиции и Росгвардии.

Мирные беседы с сослуживцами и громогласные приветствия старых товарищей сопровождались редкими заплывами с флагами в центральном фонтане, но патрули полиции тактично напоминали, что от водных процедур сегодня стоит воздержаться. Десантники устраивали импровизированные соревнования по жонглированию гирями, боролись в тени деревьев на руках, некоторые выпивали и произносили тосты, другие исполняли песни.

Традиционной полевой кухни с кормлением пришедших гречневой кашей с тушенкой не было. Не было и хулиганства – старшие товарищи подчас советовали особо громогласным празднующим быть сдержанными, те откликались. Кто-то после радостной встречи с друзьями мирно отдыхал на газоне.

Московские фонтаны в день ВДВ отключать не стали. Торжественные мероприятия прошли сегодня в подмосковном Алабино, в парке «Патриот», молебен отслужили в недавно открытом храме Вооруженных сил России. С поздравлениями по случаю 90-летия подразделений ВДВ выступили и в руководстве страны.