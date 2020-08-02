Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в городе второй волны эпидемии коронавируса. Некоторые другие регионы, где ситуация сложнее, еще не прошли первый этап пандемии, сказал Собянин. В июне в Москве открылись магазины, кафе и рестораны, но меры личной безопасности все еще остаются обязательными.

На этом фоне в Москве сегодня состоялся полумарафон, заявки на участие в котором подали около 17 тысяч человек. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Московский полумарафон стал первым массовым спортивным мероприятием в России после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Утром 2 августа в стартовом городке в Лужниках собрались около 16 тыс. любителей бега.

Депутат Мосгордумы от КПРФ, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Сергей Савостьянов считает, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в Москве нормализовалась, поэтому есть возможность людям собираться на массовые и публичные мероприятия.

Не следует делать никакой разницы между культурными и досуговыми собраниями и общественно-политическими мероприятиями, уверен Сергей Савостьянов.