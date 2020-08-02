«Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. Соглашение с 29-летним бывшим нападающим сборной рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. В середине недели сообщалось, что Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с гендиректором клуба Шамилем Газизовым.