Российский пилот Ф1 из команды «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с трассы «Сильверстоун» на четвертом этапе сезона Гран-при Великобритании. Квят вылетел с трассы на 13-м круге. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид. Сможет ли он продолжить участие в ЧМ, пока не уточняется.