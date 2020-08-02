Российский пилот Ф1 из команды «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с трассы «Сильверстоун» на четвертом этапе сезона Гран-при Великобритании. Квят вылетел с трассы на 13-м круге. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид. Сможет ли он продолжить участие в ЧМ, пока не уточняется.
2020-08-02T17:35:15+03:00
2020-08-02T17:35:15+03:00
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17:35, 02 августа 2020
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