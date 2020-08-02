Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке американского подразделения соцсети TikTok

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке американского подразделения китайской соцсети TikTok. По сведениям The Wall Street Journal, решение было принято после того, как Дональд Трамп пригрозил, что запретит TikTok на территории США и дал понять, что не поддерживает приобретение соцсети американскими компаниями. Впрочем, как подчеркивает издание, речи об отказе от сделки пока не идет: Microsoft взяла паузу в ожидании разъяснений от Белого дома. По данным Reuters, TikTok оценивается в 50 миллиардов долларов, месячная аудитория соцсети в США — 80 млн. чел.