Предвыборный съезд Республиканской партии США впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для прессы режиме

Как сообщают американские СМИ, организаторы объясняют это карантинными мероприятиями на фоне пандемии коронавируса. Съезд пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт, в Северной Каролине. Из-за коронавируса не все делегаты смогут приехать на форум: присутствовать будут лишь 336 человек, каждый из которых будет голосовать за шестерых однопартийцев. На съезде Дональд Трамп должен быть объявлен кандидатом в президенты от Республиканской партии. Само голосование будет транслироваться онлайн.
2020-08-02T17:32:59+03:00
2020-08-02T17:32:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686099-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)