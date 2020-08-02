Предвыборный съезд Республиканской партии США впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для прессы режиме

Как сообщают американские СМИ, организаторы объясняют это карантинными мероприятиями на фоне пандемии коронавируса. Съезд пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт, в Северной Каролине. Из-за коронавируса не все делегаты смогут приехать на форум: присутствовать будут лишь 336 человек, каждый из которых будет голосовать за шестерых однопартийцев. На съезде Дональд Трамп должен быть объявлен кандидатом в президенты от Республиканской партии. Само голосование будет транслироваться онлайн.