Производство вакцины от коронавируса COVID-19 планируется начать в ноябре. Об этом сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, ближе к концу года, началу следующего можно будет переходить к вакцинации, по крайней мере, людей из групп риска. Первыми процедуру пройдут медработники и врачи. Затем вакцинация станет массовой.
2020-08-02T17:32:04+03:00
2020-08-02T17:32:04+03:00
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17:32, 02 августа 2020
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