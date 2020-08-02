Производство вакцины от коронавируса COVID-19 планируется начать в ноябре. Об этом сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, ближе к концу года, началу следующего можно будет переходить к вакцинации, по крайней мере, людей из групп риска. Первыми процедуру пройдут медработники и врачи. Затем вакцинация станет массовой.