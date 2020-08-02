Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По ее словам, днем ранее обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов.
2020-08-02T17:31:09+03:00
2020-08-02T17:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 02 августа 2020
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