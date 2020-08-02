Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. По ее словам, днем ранее обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов.