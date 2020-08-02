ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации из-за пандемии

Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Распространение заболевания носит затяжной характер, об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Согласно данным ВОЗ об исследовании иммунитета, большинство населения планеты восприимчивы к вирусу, добавил Гебрейесус.