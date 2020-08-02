ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации из-за пандемии

Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Распространение заболевания носит затяжной характер, об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Согласно данным ВОЗ об исследовании иммунитета, большинство населения планеты восприимчивы к вирусу, добавил Гебрейесус.
2020-08-02T17:09:31+03:00
2020-08-02T17:09:31+03:00
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17:09, 02 августа 2020
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