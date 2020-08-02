Анна Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется 80 субъектах

Заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется 80 субъектах. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Незначительный рост, по ее словам, отмечается только в пяти субъектах. Она напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов, но любое дезинфицирующее средство оказывает на коронавирус губительное воздействие.