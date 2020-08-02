Анна Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется 80 субъектах

Заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизируется 80 субъектах. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Незначительный рост, по ее словам, отмечается только в пяти субъектах. Она напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов, но любое дезинфицирующее средство оказывает на коронавирус губительное воздействие.
2020-08-02T17:08:16+03:00
2020-08-02T17:09:04+03:00
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17:08, 02 августа 2020
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