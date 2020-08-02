Защита Ефремова будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу подзащитного. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду просить, чтобы через интернет онлайн был процесс. Кроме того, я имею право вести аудиозапись. Поэтому если суд не разрешит вести прямую трансляцию из зала заседания, я буду записывать весь процесс, потому что мне нужно честное и справедливое разбирательство», — подчеркнул Пашаев.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела Ефремова на 5 августа. Пашаев отметил, что из-за занятости в другом процессе он просил суд перенести заседание, однако его просьбу не удовлетворили.