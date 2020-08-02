Верховный суд отклонил иск к Путину, который не распространил поддержку в период пандемии на детей старше 16 лет

Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России Владимиру Путину, который не распространил меры поддержки в период пандемии коронавируса на детей старше 16 лет.

Иск был подан муниципальным депутатом Юлией Галяминой, к которой присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Меры были распространены на школьников более младшего возраста. Таким образом, семьи старшеклассников остались без весомой прибавки к бюджету, поскольку детям до 16 лет были предоставлены две таких выплаты по 10 тысяч рублей. Истцы посчитали, что тем самым нарушаются права детей, установленные семейным законодательством, концепция демографической политики до 2025 года, озвученная самим президентом, а также нормы международного права. Адвокат родителей Михаил Игнатьев сказал, что причина отказа озвучена не была, но апелляция в любом случае будет подаваться.

Родители, которых цитирует «МБХ медиа», считают, что старшеклассникам требуется больший объем питания, а также возмещение расходов на подготовку к ЕГЭ.