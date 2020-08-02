Управделами президента заплатило более 70 млн рублей Первому каналу за трансляцию Парада Победы

Управделами президента заплатило более 70 млн рублей Первому каналу за подготовку и проведение трансляции Парада Победы на Красной площади. Как передает МБХ медиа, соответствующий договор размещен на портале госзакупок. При этом сам контракт был подписан задним числом — 28 июля — более чем через месяц после парада. Ранее сообщалось, что только на организацию Парада Победы в Москве власти потратили около 1 млрд рублей.
2020-08-02T16:35:54+03:00
2020-08-02T16:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 02 августа 2020
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