Адвокат Михаила Ефремова будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса

Адвокат актера Михаила Ефремова будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу его подзащитного. В интервью ТАСС Эльман Пашаев сказал, что хочет максимально честного и открытого процесса над Ефремовым.
2020-08-02T16:35:01+03:00
2020-08-02T16:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 02 августа 2020
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