Патриарх Кирилл отверг слухи о своих богатствах

В своей воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве он сказал, что (цитата по «Интерфаксу») «все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и Доверять». Он отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне».
2020-08-02T16:34:33+03:00
2020-08-02T16:34:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)