Патриарх Кирилл отверг слухи о своих богатствах

В своей воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве он сказал, что (цитата по «Интерфаксу») «все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и Доверять». Он отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне».