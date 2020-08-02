В Москве сегодня состоялся полумарафон, заявки на участие в котором подали около 17 тысяч человек. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», организованного в 80 городах по всей России.

В Петербурге в полумарафоне приняли участие 8 тысяч человек.

В большинстве регионов России, включая Москву и Петербург, действуют ограничения на массовые мероприятия. Однако для полумарафона было сделано исключение.