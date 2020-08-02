Защита Михаила Ефремова намерена просить о видеотрансляции процесса по делу о смертельном ДТП

Защита актера Михаила Ефремова намерена просить о видеотрансляции процесса по делу о смертельном ДТП. Об этом «Эху» сказал один из адвокатов артиста Эльман Пашаев.

Первое заседание по существу должно пройти в среду. Адвокат Пашаев говорил, что из-за занятости на другом процессе, он не сможет присутствовать на слушаниях. Однако судья Елена Абрамова отклонила ходатайство о переносе заседания.