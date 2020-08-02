В числе митингующих 23 день подряд хабаровчан сегодня появились десантники.

К полудню по местному времени, когда было назначено начало несанкционированной акции, на площади Ленина, где располагается здание Правительства Хабаровского Края, собралось несколько десятков человек. После часа ожидания количество участников акции увеличилось до сотни. Они получили поддержку от бывших десантников, которые сегодня отмечают свой праздник. Люди в тельняшках с флагами ВДВ скандировали «Я/Мы Сергей Фургал». Погода в этот день не располагала к прогулкам на открытом воздухе, а к концу второго часа началась гроза и пошел сильный дождь. Тем не менее, самые упорные сторонники арестованного губернатора прошли по улицам города. Требования были традиционными, но на этот раз собравшиеся просили дать Сергею Фургалу возможность увидеться с близкими.

По подсчетам журналистов, в акции приняло участие чуть более двухсот человек.