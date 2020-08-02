Белорусский президент Александр Лукашенко перенес обращение к гражданам в преддверии выборов. Оно было запланировано на 3 августа, но может состояться 4 августа или вовсе будет отложено на неопределенный срок, пишет белорусское интернет-издание Tut.by со ссылкой на свои источники. Косвенным подтверждением переноса, как сообщается, может служить сообщение о том, что общественный транспорт завтра утром в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме. 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.