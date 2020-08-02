Патриарх Кирилл утверждает, что в сообщениях о его богатстве нет ни капли правды

Глава РПЦ уверен, что публикации о стяжательстве высшего духовенства делаются, чтобы подорвать доверие к церкви.

В своем обращении к верующим предстоятель Русской православной церкви назвал слухами все, что говорится о его сказочном состоянии. Во время литургии в храме Илии Пророка в Обыденском переулке в Москве патриарх Кирилл отметил, что самые разоблачительные и подчас ужасающие публикации об архиереях направлены на то, чтобы скомпрометировать священство так, чтобы народ перестал слушать служителей религиозного культа. Представление о несметном богатстве главы церкви, уверен патриарх, укоренилось не только в сознании мирян, но и не миновало некоторых представителей духовенства. Глава церкви рассказал, что однажды некий архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет 6 млрд. долларов. О том, была ли оказана в итоге помощь, упомянуто не было. В Москве у главы церкви есть личная пятикомнатная квартира в доме на Берсеневской набережной и целый ряд служебных резиденций. А в 2012 году пресс-службе Кирилла приходилось извиняться за отретушированное фото патриарха, с которого после публикации на сайте патриархии исчезли дорогостоящие часы Briguete. В этом году «Открытые медиа» обратили внимание на новый хронограф Кирилла Ulysse Nardin стоимостью около 16 тысяч долларов. Часы имеют бриллиантовые украшения и используются вместе с ремешком из крокодиловой кожи.

В мае прошлого года The Bell сообщал, что для патриарха Кирилла под Петербургом возводится резиденция стоимостью почти три миллиарда рублей.