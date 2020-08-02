В посылках из Китая, которые получили недавно некоторые американцы, не обнаружили опасных растений

По данным Министерства сельского хозяйства США, там находились семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы, пишет интернет-издание Business Insider. Власти предполагают, что таким образом продавцы могли накручивать себе рейтинг, надеясь на положительные отзывы получателей. Ранее жителям некоторых штатов пришли посылки с семенами из Китая, хотя их не заказывали. Власти призвали не вскрывать пакеты и передать содержимое на экспертизу.
2020-08-02T15:33:50+03:00
2020-08-02T15:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 02 августа 2020
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