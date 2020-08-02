Владельцев некоторых автобусов начнут штрафовать за отсутствие тахографов

Это специальные приборы для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. Пока что такая мера распространяется только на автобусы массой менее 5 тонн. Транспортное средство должно принадлежать физическому, а не юридическому лицу. Водителю такого автобуса без тахографа грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, передает агентство ТАСС. Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года.
2020-08-02T15:33:25+03:00
2020-08-02T15:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 02 августа 2020
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