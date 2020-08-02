Эксперт Минздрава России предлагает повысить акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию

Терапевт и главный внештатный специалист ведомства Оксана Драпкина считает, что это является самым эффективным способом борьбы с курением. Акцизы, по ее мнению, следует поднять до уровня, который рекомендовала ВОЗ. По версии международной структуры, сборы здесь должны составлять до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет.