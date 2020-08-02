Эксперт Минздрава России предлагает повысить акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию

Терапевт и главный внештатный специалист ведомства Оксана Драпкина считает, что это является самым эффективным способом борьбы с курением. Акцизы, по ее мнению, следует поднять до уровня, который рекомендовала ВОЗ. По версии международной структуры, сборы здесь должны составлять до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет.
2020-08-02T15:33:01+03:00
2020-08-02T15:33:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686045-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)