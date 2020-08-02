Туристам в Турции запретили самим накладывать еду на «шведских столах»

Остальные стандарты питания в местных отелях, в том числе работающих по системе «все включено», остались прежними. Об этом агентству РИА «Новости» сказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Новые правила, добавил он, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции. Турция была одной из трех стран, с которой Россия возобновила накануне авиасообщение.