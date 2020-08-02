Белорусский Центризбирком отказал в установке камер наблюдения на участках для голосования

Даже за счет самих граждан. В комиссии сказали, что такая инициатива не соответствует требованиям избирательного законодательства, пишет белорусское интернет-издание Tut.by. Кроме того, добавили в ЦИКе, они не представляют, как реализовать такую идею на практике. С предложением в комиссию ранее обратился член ЦИК с правом совещательного голоса, который представляет интересы оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ранее Центризбирком принял решение о сокращении числа наблюдателей на участках. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.