Жители Хабаровска вечером вновь вышли на демонстрацию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

В шествии участвовали несколько сотен человек. Сегодня к протестующим, как пишут сами участники, присоединились десантники, которые отмечают 90-летие ВДВ. Дневное шествие в поддержку Фургала не состоялось из-за сильного ливня. Жители города проводят акции протеста уже 23-й день подряд.
2020-08-02T15:31:10+03:00
2020-08-02T15:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 02 августа 2020
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