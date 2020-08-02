Жители Хабаровска вечером вновь вышли на демонстрацию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

В шествии участвовали несколько сотен человек. Сегодня к протестующим, как пишут сами участники, присоединились десантники, которые отмечают 90-летие ВДВ. Дневное шествие в поддержку Фургала не состоялось из-за сильного ливня. Жители города проводят акции протеста уже 23-й день подряд.