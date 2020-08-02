Патриарх Кирилл призвал не верить в слухи о его богатстве

В публикациях, где рассказывают ужасные вещи о патриархе, архиереях или священниках, нет ни капли правды. Это все сделано для того, чтобы скомпрометировать представителей РПЦ и подорвать к ним доверие, дал понять предстоятель в своей воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве. По мнению патриарха, этому искушению подвергаются не только миряне, но и священники. Ранее в прессе появлялись публикации о дорогих часах у патриарха, а также квартире в центре Москвы и дорогих яхтах, на которых видели предстоятеля.