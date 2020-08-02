День ВДВ отмечается сегодня в России

Праздник проходит на фоне отмены массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в московском парке Горького собрались сотни людей. По наблюдениям корреспондента «Эха Москвы», меры безопасности в парке Горького не соблюдаются. Некоторые гости залезают в фонтаны, полиция этому не препятствует.
2020-08-02T15:06:36+03:00
2020-08-02T15:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 15:06, 02 августа 2020
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