Власти Афганистана освободили более 300 членов запрещенного в России движения Талибан

Это продолжило процесс обмена пленными с правительством страны.

О том, что будет освобождено более пятисот человек, президент страны Ашраф Гани заявил в пятницу, добавив, что всего уже отпущено более 4 тысяч последователей Талибан. Это стало ответом на то, что талибы перестали удерживать тысячу с лишним военнослужащих правительственных сил, о чем представитель движения написал в твиттере. Процесс был инициирован после переговоров в Дохе, которые между США и Талибаном, которые прошли в феврале. Америка готова вывести войска из страны для полноценного межафганского диалога, который в свою очередь, должен начаться после обмена пленными, поэтому процесс в ближайшие дни будет продолжаться в соответствии со списками, представленным талибами.

Всего афганские власти освободят более 5 тысяч сторонников запрещенного в России движения Талибан.