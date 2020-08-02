ФСБ, как утверждают адвокаты Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отказалась приостановить следствие по его делу

ФСБ, как утверждают адвокаты учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отказалась приостановить следствие по его делу.

Следствие пока не завершено, сотрудники ФСБ выясняют обстоятельства уголовного дела без участия обвиняемого и его адвокатов. Об этом агентству ТАСС рассказал один из защитников 76-летнего Виктора Кудрявцева Евгений Смирнов. Он отметил, что следственные действия затруднены из-за тяжёлого состояния учёного, обвиняемого в государственной измене. СМИ ранее сообщали, что у Кудрявцева онкологическое заболевание. Он проходит курс лечения, чувствует себя по-разному, но держится и не падает духом, добавил адвокат Смирнов. Кудрявцева — сотрудника центрального института машиностроения — главного НИИ госкорпорации Роскосмос — арестовали 2 года назад. Он стал самым пожилым арестантом СИЗО «Лефортово». Из следственного изолятора учёного отпустили только через год с лишним — из-за тяжёлого заболевания. С Кудрявцева взяли подписку о невыезде. По версии ФСБ он якобы передавал по электронной почте секретные сведения о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» институту Бельгии. Учёный вину не признаёт.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключённым. В его поддержку выступали ученые и общественные деятели. В их числе президент российской академии наук Александр Сергеев, Петербургский союз учёных, совет по правам человека при президенте.