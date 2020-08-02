Павловский: Рассчитывать на угасание протеста в Хабаровске не стоит, так как недовольство населения никуда не делось

Рассчитывать на угасание протеста в Хабаровске не стоит, так как недовольство населения никуда не делось. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Власти рассчитывают, что протест выдохнется, потому что хабаровчане изолированы от других оппозиционных течений, и ни одна из системных партий не попыталась взять их под свое крыло. Кроме того, у них отсутствуют местные лидеры. Но протесты никуда не делись — просто люди не могу выходить десятками тысяч бесконечно. Это совершенно невозможно в условиях повседневности. Однако протест может вспыхнуть опять самым неожиданным образом по любому другому поводу», — сказал политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило об отсутствии у властей планов разгонять протесты в Хабаровске. Администрация якобы опасается мощного политического кризиса.

По словам Г.Павловского, сообщение Bloomberg основано «на довольно старых документах, а именно решении трехнедельной давности, которое было принято при первом взрыве протестов в Хабаровске». «Оно было именно таким: не применять силу для разгона демонстрантов, чтобы не спровоцировать более обширный политический кризис. Это решение сохраняется до сих пор», — добавил он.

С точки зрения Г.Павловского, власти рассчитывали на самостоятельное угасание протеста, однако даже если это произойдет, недовольство хабаровчан будет иметь последствия на федеральном уровне.