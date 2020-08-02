Почти треть нераскрытых убийств в Петербурге были совершены в 90-е годы прошлого века

Заместитель руководителя городского управления СКР Екатерина Гилина рассказала, что речь идет о более чем тысяче двухстах преступлений, передает агентство «Интерфакс», Гилина заверила, что следователи регулярно изучают материалы прошлых лет. Порой преступников удаётся найти благодаря новым технологиям. Представитель СК заверила, что по сравнению с ситуацией 20-летней давности, раскрываемость у тяжких и особо тяжких преступлений в Петербурге выросла в разы.
2020-08-02T14:35:27+03:00
2020-08-02T14:35:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686003-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 02 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)