Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 млн

Об этом сообщает портал «Worldometer», который ведет подсчет числа заболевших. Число умерших из-за коронавируса, по его данным, почти достигло 690 тысяч. Больше всего смертей зафиксировано в США. Там же и больше всего заражений – почти 5 млн. Далее идет Бразилия (более 2,5 млн. случаев), и Индия (свыше 1 млн 750 тыс.)

