Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом снижается или стабилизировалась в 80 регионах

Только в пяти из них, по словам чиновника, наблюдается не очень значительный, но объяснимый рост. Это можно объяснить поспешностью при снятии ограничений или пренебрежительного отношения к ним, пояснила Попова. В России, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии зарегистрировано более 850 тысяч случаев заражения, умерли более 14 тысяч человек.