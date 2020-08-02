Массовая акция протеста против действий властей по борьбе с коронавирусом прошла накануне в Берлине

По данным еженедельника Spiegel, в основном на улицы вышли представители праворадикальных и националистических движений, а также сторонники теорий заговора. Они считают, что ограничительные меры нарушают права и свободы граждан, передает агентство Reuters. В ходе столкновений с силами безопасности пострадали 18 полицейских.

