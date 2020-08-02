Полиция Москвы задержала на Красной площади двух участников одиночного пикета в поддержку хабаровского экс-губернатора

Полиция Москвы задержала на Красной площади двух участников одиночного пикета в поддержку арестованного хабаровского губернатора. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Накануне на Пушкинской площади задержали 14 человек, когда там собрались участники акции в поддержку протестующих хабаровчан. Всего же в субботу на акциях солидарности с Хабаровском в разных российских городах были задержаны, по подсчетам ОВД-Инфо, 70 человек.
2020-08-02T14:34:05+03:00
2020-08-02T14:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 02 августа 2020
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