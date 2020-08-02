ФСБ отказалась приостанавливать следствие в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов ученого, сейчас процессуальные действия затрудняются тяжелым ходом лечения обвиняемого в госизмене. Защитник уточнил, что само следствие пока не завершено и проходит без участия обвиняемого и его адвокатов. Виктор Кудрявцев был арестован два года назад. Через год и два месяца его освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Это было связано с тем, что у ученого обнаружили тяжелое заболевание. Сам он вины не признает.