ФСБ отказалась приостанавливать следствие в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов ученого, сейчас процессуальные действия затрудняются тяжелым ходом лечения обвиняемого в госизмене. Защитник уточнил, что само следствие пока не завершено и проходит без участия обвиняемого и его адвокатов. Виктор Кудрявцев был арестован два года назад. Через год и два месяца его освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Это было связано с тем, что у ученого обнаружили тяжелое заболевание. Сам он вины не признает.
2020-08-02T14:32:17+03:00
2020-08-02T15:10:33+03:00
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14:32, 02 августа 2020
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