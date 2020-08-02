Координатор «Открытой России» в крае: Снижение количества участников протестов в Хабаровске обусловлено плохой погодой

Снижение количества участников протестов в Хабаровске обусловлено плохой погодой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Открытой России» в Хабаровском крае Сергея Наумов.

«Как участник и наблюдатель этих событий могу сказать, что людей меньше не стало. Сегодня выход был не таким массовым, потому что в Хабаровске плохая погода — у нас ливни», — сказал он.

Ранее мэрия Хабаровска сообщила, что регулярное дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала сегодня не состоялось. По данным властей, на площади Ленина собрались несколько десятков человек, никто не скандировал лозунгов, а с началом ливня собравшиеся разошлись.