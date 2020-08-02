Гран-при Формулы-1 пройдет в Великобритании

Действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон будет стартовать первым, россиянин Даниил Квят получил штраф и отправится в гонку с последнего ряда.

Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл квалификацию, причем с новым рекордом, поэтому на «домашнем» этапе на трассе в Сильверстоуне он будет стартовать с первой позиции. Следом за ним в гонку отправится его коллега по команде финн Валттери Боттас, третий результат на квалификации показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят, который выступает за «Альфа Таури», стал 14-м на квалификации, однако стартовать будет с последнего ряда из-за штрафа за замену коробки передач – он потеряет пять позиций. Пока в этом сезоне российский пилот еще ни разу не пробился в финальную сессию квалификации, в которой участвуют 10 самых быстрых гонщиков. Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 9 августа в Великобритании, и он будет особенным. На трассе в Сильверстоуне будет отмечаться 70-летие этого чемпионата. Собственно сам юбилей был 13 мая – именно этот день в 1950 году состоялся первый в истории Гран-при Формулы-1.

Пока в сезоне 2020 года подтверждено проведение 13 этапов Формулы-1. Как ожидается, первый Гран-при со зрителями пройдет в Сочи 27 сентября.