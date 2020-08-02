Жители Хабаровска вышли на вечернее шествие в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Как следует из видеотрансляций, которые ведут хабаровчане в социальных сетях, к участникам протеста присоединились люди с флагами ВДВ. Сегодня в стране отмечают день десантника. Сейчас участники шествия идут по одной из городских магистралей.

Между тем Кремль, как утверждает американское агентство Bloomberg, не планирует разгонять митинги в Хабаровске. Сразу два источника говорят, что власти опасаются спровоцировать еще больший политический кризис. К нему может привести применение силы против десятков тысяч человек.

В том, что такая тактика была избрана с расчетом на самостоятельное угасание протеста, не сомневается политолог Глеб Павловский. Однако, сказал он «Эху Москвы», недовольство хабаровчан будет иметь последствия на федеральном уровне. В самом Хабаровском крае протесты также могут вспыхнуть с новой силой, новые поводы для волнений могут быть самыми разнообразными, добавил Глеб Павловский.

Ранее сообщалось, что дневное шествие впервые с начала выступлений три недели назад, сегодня не состоялось из-за сильного ливня.

