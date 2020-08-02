Выпуск российской вакцины от коронавируса может стартовать в ноябре

Этого не исключает гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Сама же вакцинация, по его словам, в этом случае стартует в конце этого – начале следующего года. Первыми препарат получат представители профессий, которые относятся к группам риска. Это врачи и учителя.

Прежде чем прививать вакцину учителям, необходимо убедиться в ее безопасности, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Между тем накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовое производство первой вакцины, которую разработали в институте имени Гамалеи, может стартовать в октябре.