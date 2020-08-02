Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке американского сегмента китайской социальной сети TikTok

Причиной такого решения стало негативное отношение к интернет-ресурсу со стороны администрации США, пишет газета The Wall Street Journal. Источники издания говорят, что переговоры еще могут возобновиться. Но не раньше, чем Белый дом разъяснит свою позицию. В последние недели, однако, руководство страны давало понять, что хотело бы видеть американское подразделение TikTok под контролем именно американской компании. Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что запретит TikTok на территории США.