Российское правительство изменило правила предоставления доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, должно упростить процедуру. Для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода ежемесячно. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Новые правила начнут действовать со следующего года.