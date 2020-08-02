Российское правительство изменило правила предоставления доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, должно упростить процедуру. Для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода ежемесячно. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Новые правила начнут действовать со следующего года.
2020-08-02T13:36:02+03:00
2020-08-02T13:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 02 августа 2020
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