Руководство крымского санатория «Форос» уволило охранника, который напал на отдыхающих на пляже

На странице заведения в Instagram сообщается, что виновных в инциденте накажут в соответствии с законом. Ранее одна из посетительниц пляжа разместила в социальных сетях видео, на котором охранник достает нагайку и вступает в конфликт с одним из туристов. Затем он же выбивает телефон из рук снимавшей конфликт. По словам автора видео, причиной агрессии стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос». В полиции пообещали, что изучат информацию о нападении.