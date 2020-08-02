Руководство крымского санатория «Форос» уволило охранника, который напал на отдыхающих на пляже

На странице заведения в Instagram сообщается, что виновных в инциденте накажут в соответствии с законом. Ранее одна из посетительниц пляжа разместила в социальных сетях видео, на котором охранник достает нагайку и вступает в конфликт с одним из туристов. Затем он же выбивает телефон из рук снимавшей конфликт. По словам автора видео, причиной агрессии стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос». В полиции пообещали, что изучат информацию о нападении.
2020-08-02T13:35:24+03:00
2020-08-02T13:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 02 августа 2020
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