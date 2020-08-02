Самые богатые страны, по данным Bloomberg, уже обеспечили себе доступ к 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса

Самые богатые страны, по данным американского агентства Bloomberg, уже обеспечили себе доступ к 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса. При этом еще ни одна из разработок не поступила на рынок. Как предупреждают эксперты аналитической фирмы Airfinity, существует риск того, что США, Великобритания, Евросоюз и Япония монополизируют поставки, как это произошло во время пандемии свиного гриппа. По предварительным данным, сразу несколько компаний и организаций, вроде Оксфордского университета, британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской Pfizer и немецкой BioNTech, уже находятся на финальных стадиях разработки препарата.