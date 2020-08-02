Государственный научный центр «Вектор» уже в ноябре планирует приступить к выпуску вакцины от коронавируса

Генеральный директор организации Ринат Максютов сказал, что вакцинация может начаться в конце этого – начале следующего года. Первыми препарат получат представители профессий, которые относятся к группам риска. Это врачи и учителя. Затем вакцинация станет массовой. Между тем накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовое производство первой вакцины, которую разработали в институте имени Гамалеи, может стартовать в октябре.
2020-08-02T13:34:27+03:00
2020-08-02T13:34:27+03:00
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13:34, 02 августа 2020
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