Собянин: Второй волны коронавируса в Москве не наблюдается

Второй волны коронавируса в Москве не наблюдается, заверил мэр города Сергей Собянин. В начале лета в столице открылись магазины, кафе и рестораны. Тем не менее мэрия не отменяла требования носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте.

Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Распространение заболевания носит затяжной характер, об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Согласно данным ВОЗ об исследовании иммунитета, большинство населения планеты восприимчивы к вирусу, добавил Гебрейесус.