В Хабаровске впервые с начала протестов не стали проводить дневное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Однако жители города собрались на центральной площади. По данным местного сайта DVhab, туда пришли около ста человек. От идеи пройти по городу отказались из-за сильного ливня. Накануне в Хабаровске вновь прошла многотысячная демонстрация.

Малочисленность сегодняшней акции связана исключительно с погодными условиями, версии о снижении протестной активности неверны, сказал «Эху Москвы» координатор «Открытой России» в Хабаровском крае Сергей Наумов. Из тех, кого можно считать провокаторами, на акциях выделяются, предположительно, сотрудники госструктур в штатском, добавил Сергей Наумов. Их действия, однако, не имеют никаких последствий.

Российские власти, по данным источников агентства Bloomberg, пока не планируют разгонять митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Силовое подавление акций – они идут в Хабаровске уже три недели и в них иногда участвуют десятки тысяч людей — может спровоцировать ещё больший политический кризис. Этого опасаются в администрации президента, рассказали агентству Bloomberg два чиновника, знакомых с обсуждением ситуации о том, что делать с непокорными хабаровчанами, которые требуют, в том числе, отставки для Владимира Путина. Агентство отмечает, что митинги в защиту обвиняемого в убийствах предпринимателей Сергея Фургала в Хабаровске по массовости напоминают антиправительственные демонстрации в Москве в 2011 и 12-м годах. Они в итоге привели к тому, что власти закрутили гайки ещё сильнее. Теперь же вызов президенту Путину брошен за несколько тысяч километров от Москвы вскоре после голосования по поправкам к конституции, напоминает Bloomberg. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос агентства по поводу отказа разгонять митингующих в Хабаровске не ответил. Ранее он уверял, что ситуация в административном центре края успокоится по мере того как новый глава региона Михаил Дегтярёв начнет работу. Однако этого не произошло, отмечает агентство. Протесты не сбавляют обороты и всё больше российских городов их поддерживает.

Отметим, что президент Путин по поводу массовых протестов с требованием его отставки и в защиту Сергея Фургала до сих пор не высказывался.