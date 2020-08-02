День ВДВ отмечают сегодня в России

В этом году исполняется 90 лет со дня их образования. Из-за ограничений на фоне пандемии многие мероприятия запланированы без праздничных торжеств, однако традиционные гуляния бывших и действующих десантников в Парке Горького все же проходят.

Накануне с годовщиной поздравил десантников министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу также выразил благодарность ветеранам десантной службы, которые создавали и формировали современный образ ВДВ.

В Петербурге же накануне праздника уже есть минимум один задержанный. По версии полиции, мужчина устроил стрельбу на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Происшествие случилось накануне вечером. Трое досрочно решили отпраздновать день ВДВ. Один из них решил пострелять в воздух из светозвукового автомата Калашникова. Об этом в полицию сообщил очевидец. Никто не пострадал. Задержанный оказался жителем Волгоградской области 34 лет. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои, угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия. В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Оружие отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В тот же день около полуночи стрельба встревожила жителей юга города. В воздух палили из иномарки. Полиция задержала пьяную компанию. Двух петербуржцев 24 и 23 лет и их подругу. Ей — 21 года. При досмотре у них нашли газовую модель пистолета Walther. И автомат калашникова и пистолет отправили на экспертизу. В отношении всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Торжественные мероприятия в четь Дня ВДВ проходят и в других российских городах. Там, как и в Москве, пока ни о каких инцидентах не сообщается.