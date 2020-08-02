Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с Александром Кокориным

Соглашение с 29-летним форвардом заключено сроком на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма сделки не называется. В прошлом сезоне премьер-лиги Кокорин представлял «Сочи», права на игрока принадлежали петербургскому «Зениту». Футболист провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. С осени 2018 года он находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. Больше года назад суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, в сентябре футболист был условно-досрочно освобожден.